Cachoeiro, Marataízes e outras cidades do Sul do ES podem ter "explosão" de novos casos de Covid-19 nos próximos dias

Por Fernanda Zandonadi

Dirigentes municipais de várias cidades do Espírito Santo receberam uma orientação neste fim de semana. Segundo o comunicado, carimbado com as logos do Governo do Estado, Amunes e Centro de Comando e Controle Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde identificou uma procura grande nas unidades de saúde municipais de pessoas com sintomas gripais.

Por conta disso, informa o comunicado, a tendência é de que, nos próximos dias, ocorra um aumento no número de confirmações de casos de Covid-19 em alguns municípios capixabas.

Na Região Sul, as cidades listadas são Divino de São Lourenço, Irupi, Iúna, Marataízes, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim e Muqui. Isso significa que algumas localidades poderão ter o nível de alerta modificado nos próximos dias.

Confira o comunicado e as localidades:

