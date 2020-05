Cachoeiro inicia funcionamento do Disk Aglomeração; veja como denunciar

Por Redação - Redação 350

Cachoeiro de Itapemirim passou a contar, nesta sexta-feira (15), com um Disk Aglomeração. A população pode fazer ligações para o número 153, central de atendimento montada pela Prefeitura de Cachoeiro, e denunciar a ocorrência de aglomeração de pessoas tanto em áreas públicas, quanto em estabelecimentos e locais privados.

O Disk Aglomeração funciona todos os dias da semana, 24h. Após o recebimento da denúncia, a central de atendimento repassa a demanda para os agentes responsáveis por tomar as devidas providências (seja a equipe de fiscalização da Prefeitura, a Guarda Civil Municipal ou outras forças de segurança). Se o problema persistir nas 24h seguintes, o denunciante deverá ligar novamente para reforçar o pedido.

“A criação do Disk Aglomeração é uma medida indicada pelo governo estadual, e que servirá de grande auxílio para o trabalho que já realizamos. Estamos fiscalizando irregularidades e também dialogando com outras entidades para construir soluções conjuntas, como fizemos com as instituições bancárias”, afirma o coordenador do Sistema de Comando de Operações (SCO) de combate à Covid-19 em Cachoeiro, Ruy Guedes.

“Estamos firmes no combete à propagação do novo coronavírus em Cachoeiro, e a população não pode relaxar. Não saia de casa se não for realmente necessário e contribua com ligações para o Disk Aglomeração, caso verifique alguma ocorrência”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Fiscalização

A equipe de fiscalização da Prefeitura de Cachoeiro já realizou mais de 2,5 mil vistorias em estabelecimentos do município para verificar o cumprimento das medidas de combate ao novo coronavírus. Das 477 notificações expedidas até 13 de maio, pelo menos 130 foram direcionadas a bares, restaurantes e lanchonetes.

“De modo geral, os estabelecimentos estão cumprindo as determinações, mas temos verificado abusos de alguns clientes, como na questão do respeito ao horário de fechamento. Precisamos que todos se conscientizem da necessidade de cumprimento dessas determinações, para que não tenhamos que adotar medidas mais restritivas”, alerta o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.

Confira os canais de comunicação com o poder público:

Disk Aglomeração: Central de atendimento a denúncias de aglomerações tanto em áreas públicas, quanto em estabelecimentos e locais privados (incluindo residências, se for o caso). Também são recebidas denúncias de descumprimento de medidas no comércio, como a não utilização de máscaras. Funciona todos os dias da semana, 24h, atendendo pelo telefone 153.

Ouvidoria Geral do Município: Recebe solicitações gerais relacionadas a serviços públicos municipais. Pode ser contatada pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/ ouvidoriageral; pelo aplicativo de celular “TodosJuntos“; pelo e-mail [email protected]; e, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelos telefones 156 e (28) 98814-3357 (WhatsApp).

Ouvidoria Geral do SUS: Recebe solicitações de saúde pública, como as relacionadas à pandemia de Covid-19. Pode ser contatada por meio de sua página no portal da Prefeitura; pelo aplicativo de celular “TodosJuntos“; pelo e-mail [email protected] gov.br; e, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelos telefones 0800 081 1696 e (28) 3521-1696.

Segurança Pública: Para demandas específicas relacionadas a segurança pública, como denúncias de ações criminosas, é preciso acionar as forças de segurança que atuam no município pelo telefone 190. O atendimento é 24h.

