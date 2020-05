Cachoeiro e Marataízes ultrapassam a marca de 100 casos de coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 319

A atualização dos casos do novo coronavírus no Sul do ES nesta terça-feira (19) mostra que Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes ultrapassaram a marca de 100 casos da doença. A cidade litorânea contabiliza 117 casos, 22 a mais em 24 horas, e também confirmou a sétima morte pela doença nesta terça. Cachoeiro teve aumento de 14 infectados e totaliza 105 casos.

A terceira cidade sulina com mais casos é Presidente Kennedy que, segundo o Painel Covid-19 ES da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) soma 83 casos, seis a mais do que ontem. Alfredo Chaves vem em seguida com 46 infectados, mais quatro em um dia. Anchieta confirmou mais dois casos e tem 37. Piúma soma 35 com mais dois registros e Mimoso do Sul subiu de 20 para 24 casos confirmados.

