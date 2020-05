Barreira sanitária mede temperatura de passageiros na rodoviária de Cachoeiro

Por Redação - Redação 69

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ampliou as ações de barreira sanitária na rodoviária de Cachoeiro, no bairro Gilberto Machado, para orientar passageiros sobre prevenção à covid-19 e identificar os que apresentem sintomas gripais.

A ação é realizada por uma equipe multiprofissional há dias e, agora, conta com medição de temperatura de quem desembarca no terminal. Os servidores usam um termômetro digital com infravermelho, conhecido como termômetro de testa, que permite a checagem à distância.

Quem apresenta temperatura alta é orientado a procurar atendimento na unidade de saúde mais próxima ou no Pronto Atendimento do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”, que é referência para casos suspeitos de covid-19 no município. A equipe também busca identificar sintomas respiratórios, como tosse seca e coriza, para fazer os encaminhamentos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“É uma ação importante para identificarmos sintomas de forma precoce e recomendarmos a procura pelos serviços de saúde e a adoção imediata do isolamento domiciliar. A barreira sanitária vem fortalecer o combate à disseminação do novo coronavírus em Cachoeiro”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

Material informativo

Entrega de panfletos sobre medidas preventivas aos passageiros também faz parte da ação na rodoviária, que será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por tempo indeterminado.

Em outra frente de conscientização, nos mesmos dias e horários, uma equipe da Semus atuará no terminal da avenida Beira Rio, com orientações e entrega de material educativo.

Advertisement

Os panfletos têm orientações importantes como o uso obrigatório de máscara para quem sai de casa, higienização desse item de proteção e das mãos, isolamento para o grupo de risco e distanciamento entre as pessoas na rua e em filas, principalmente.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.