Banestes anuncia nova redução de taxas após queda da Selic para 3% ao ano

Por Redação - Redação 64

O Banestes reduziu a taxa de juros de empréstimos, após a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) de baixar em 0,75 ponto percentual a Selic, chegando em 3% ao ano. Os cortes chegam ao crédito pessoal e ao financiamento de veículos.

O crédito pessoal passa a ser operado com taxas a partir de 1,15% ao mês, com prazo de até seis meses, uma das menores taxas do mercado. O financiamento para veículos também está com juros mais atrativos, com taxa a partir de 0,68% ao mês.

O Banestes manteve as melhores condições do mercado no crédito consignado para o servidor público estadual. Os juros do Crédito Consignado Banestes partem de 0,75% ao mês, para as novas operações. Além disso, o pagamento do empréstimo pode ser parcelado em até 96 meses.

Na linha de financiamento imobiliário para pessoa física, a taxa é a partir de 6,65%, na aquisição pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Esse financiamento permite a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). É uma das melhores condições do mercado.

“A decisão do Banco Central tem como foco minimizar os impactos econômicos da pandemia. Neste cenário, o Banestes tem disponibilizado para a sociedade capixaba condições de crédito diferenciadas e outras soluções financeiras, como forma de auxílio. A iniciativa de reduzir ainda mais as taxas desses produtos de crédito tem como premissa o permanente compromisso estratégico do Banestes de contribuir com o desenvolvimento econômico do Espírito Santo”, destacou o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

As novas taxas começam a ser operadas a partir desta sexta-feira (08) em toda a rede Banestes, composta por 116 agências e 36 postos de atendimento. A definição das taxas é feita de acordo com o perfil do cliente.

