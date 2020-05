Bandidos assaltam relojoaria à luz do dia em Jerônimo Monteiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 59

Dois bandidos armados invadiram, em plena luz do dia, uma relojoaria no Centro de Jerônimo Monteiro, no fim da manhã desta segunda-feira (25).

Segundo a PM, o estabelecimento, que fica na avenida Dimas Batista Pereira, foi invadido por volta das 11h. Os criminosos armados renderam a vítima, de 57 anos, e roubaram diversas joias.

O proprietário ainda foi agredido e ameaçado pelos bandidos. As guarnições da PM realizaram buscas até Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, já que após o crime, a informação é que os suspeitos haviam fugido em um Celta, de cor prata, sentido ao distrito de Oriente.

Por meio das câmeras foi possível identificar a placa do veículo e segundo o Ciodes Sul, esse veículo teria sido tomado em assalto no município de Vargem Alta, no mesmo dia, por volta das 9h.

Por volta das 14h, o carro foi encontrado abandonado, em Burarama. Mesmo com as buscas, os suspeitos não foram localizados.

