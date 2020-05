Aumenta a quantidade de infectados por Covid-19 no Sul do ES e Caparaó; veja os números de cada cidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 761

Advertisement

Advertisement

Os municípios do Sul do Espírito Santo e Caparaó têm 861 casos de Covid-19, segundo o Painel Covid-19, do Governo do Estado, atualizado neste sábado (23). Na atualização da última sexta-feira (22), eram 836 registros, ou seja, houve um aumento de 25 casos. As cidades, juntas, registram, ainda, 26 mortes e 394 pessoas curadas da doença. O município com mais casos é Cachoeiro de Itapemirim (161), seguido de Marataízes (156) e Presidente Kennedy (101).

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.