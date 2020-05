Atingidos por enchente em Bom Jesus do Norte têm até quarta (6) para inscrição no CadÙnico

Por Redação - Redação 51

Advertisement

Os moradores de Bom Jesus do Norte atingidos pelas enchentes de janeiro têm até esta quarta-feira (6), para se inscreverem no Cadastro Único (CadÚnico) das famílias afetadas pelas chuvas no Espírito Santo. Quem ainda não fez, poderá procurar o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, no bairro Vista Alegre, das 8h às 16h.

O cadastramento no CadÚnico é uma das etapas para requerer o benefício do Cartão Reconstrução do Programa do Governo do Estado que visa auxiliar as famílias com o valor de R$ 3 mil, para aquisição de materiais de construção e móveis.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.