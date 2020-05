Atílio Vivácqua registra primeiro caso de coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 168

Advertisement

Advertisement

Nesta quarta-feira (13), Atílio Vivácqua entrou para a lista de municípios do Sul do Estado com casos do novo coronavírus.

Segundo nota publicada pela Prefeitura nas redes sociais, a primeira paciente com a doença na cidade encontra-se em isolamento domiciliar, com sintomas leves da Covid-19 e está sendo monitorado, juntamente com a família, pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a paciente é uma mulher moradora do bairro Independência, na faixa etária entre 30 e 39 anos e não apresenta comorbidades.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Em todo o Sul do ES são 380 casos, 9 mortes e 138 curados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.