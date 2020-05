Prefeita de Guaçuí convoca reunião de Sala da Situação para avaliar novas medidas de combate ao coronavírus

Por Redação - Redação 287

Advertisement

Advertisement

Diante do registro de dois óbitos no município em um dia (quinta-feira, 21), devido à Covid-19, a prefeita de Guaçuí, Vera Costa, convocou uma reunião da Sala da Situação, na manhã de sexta-feira (22), formada por membros da administração, para conversar sobre possíveis novas medidas a serem tomadas no combate à pandemia do novo Coronavírus. As novas ações que estão sendo analisadas devem estar em consonância com as medidas que o Governo do Estado deve anunciar neste final de semana.

“O principal objetivo da administração, desde o anúncio das primeiras medidas adotadas, em Guaçuí, é o de preservar vidas e não queremos perder mais ninguém por conta desta doença que é uma coisa real, que está acontecendo de verdade, não é um filme ou uma novela que estamos assistindo na televisão”, afirma a prefeita.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.