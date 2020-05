Ao vivo: Ministério da Saúde fala sobre hospital de campanha e repasse de recursos

Por Redação - Redação 67

Advertisement

Advertisement

Neste momento, representantes do Ministério da Saúde participam de entrevista, no Palácio do Planalto, sobre as diretrizes para hospitais de campanha e repasse de recursos para combate a covid-19. Acompanhe:

Fonte: Agência Brasil

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.