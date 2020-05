Anchieta isola praias e determina novas medidas para conter avanço da Covid-19

Por Redação - Redação 124

A Prefeitura de Anchieta expediu na tarde de hoje (29) dois novos decretos, os de nºs 6019/2020 e 6020/2020, tratando de medidas de prevenção ao avanço do novo coronavírus (Covid-19). Por meio dos documentos fica decretado o isolamento de todas as praias da municipalidade e ainda prorrogada para o dia 15 de junho as restrições no funcionamento das unidades administrativas.

As regras, que seguem orientação da Organização Mundial de Saúde, estão relacionadas com o crescimento no número de casos confirmados da doença no município em diversos bairros e a grande necessidade do cumprimento do isolamento social por parte da população. Até a tarde desta sexta-feira, a cidade contabilizava 114 casos, 45 curados e uma morte pela doença de acordo com o Painel Covid da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Com os decreto, fica determinada a proibição da permanência das pessoas nas praias do município. A Guarda Municipal e a Gerência de Fiscalização de Obras, Posturas e Transporte poderá tomar decisões para cumprimento da medida, isolando ruas e acesso às praias, além de dispersar as pessoas que insistirem descumprir as regras.

A fiscalização também vai atuar nos comércios do balneário, a fim de cumprir o Decreto Estadual, principalmente referente ao uso de máscara e a adoção de regras sanitárias.

O documento também autoriza a Secretaria de Saúde a adotar novas medidas sanitárias e epidemiológicas, a fim de combater o avanço da doença. As barreiras sanitárias serão intensificadas no município e irão ocorrer de forma itinerante, afim de abranger o maior número de pessoas com orientações e medição da temperatura. As autoridades policiais e sanitárias estão autorizadas a abordarem as pessoas no horário entre 21h e 5h, recomendando o retorno para suas residências.

Atendimento nas repartições púbicas

De acordo com o decreto, alguns departamentos municipais irão funcionar em horários e em formatos específicos, a fim de não prejudicar o atendimento à população, como o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas). Esses setores irão atender por telefone no horário das 8h às 12h, mantendo serviços e benefícios. O atendimento do Cadúnico e entrega de cestas básicas será por agendamento. A Secretaria de Assistência Social criou um canal direto para tirar dúvidas e orientar sobre os serviços, o (28) 3536-3771.

Ações em todas as comunidades

A Guarda Municipal e a Fiscalização percorrem todos os dias comunidades do interior e bairros da sede para fiscalizar e orientar comerciantes sobre o cumprimento das regras do decreto estadual, além de informar as pessoas sobre a obrigatoriedade do uso de máscara e evitar aglomerações.

Além disso, as ruas e espaços públicos são constantemente sanitizados e a Secretaria de Saúde implantou um centro de triagem na Vila Olímpica para atender somente pacientes com sintomas gripais. De acordo com um levantamento da Secretaria de Saúde, o município está investindo cerca de R$ 1 milhão com aquisição de equipamentos, capacitações, materiais de proteção, testes rápidos e outros produtos para enfrentar a pandemia da Covid-19 no município.

