Alunos da rede municipal de Cachoeiro terão teleaulas a partir de hoje

Por Redação - Redação 87

Advertisement

Advertisement

Estudantes da rede pública municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim terão acesso a aulas transmitidas em TV aberta, a partir desta quarta-feira (6).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), a ação visa possibilitar o reforço na continuidade do aprendizado no período de suspensão das aulas presenciais, medida adotada para evitar a transmissão do novo coronavírus.

Também disponíveis no YouTube, as teleaulas abordarão conteúdos dos componentes curriculares que os alunos já estudam, como Língua Portuguesa, História, Geografia, Arte, Matemática, Ciências, Inglês, Ensino Religioso e Educação Física. O material foi organizado de maneira que atenda às necessidades dos estudantes em cada etapa de ensino da educação básica, de acordo com as propostas do currículo e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em uma parceria com o governo estadual.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As aulas serão exibidas às segundas, quartas e sextas-feiras, nos canais 8.2, 8.3 e 8,4, nos turnos matutino e vespertino, de acordo com programação que será disponibilizada no Portal do Aluno (prefeitura.cachoeiro.es.gov. br/educaci/portalaluno). Os conteúdos serão reprisados às terças e quintas-feiras e aos sábados.

Para sintonizar os canais, os pais ou responsáveis devem acessar o menu do controle remoto da televisão e procurar pelas opções: “busca de canais”, “busca/sintonia automática”, “programação de canais” ou “sintonização de canais”. Depois, basta clicar na alternativa e seguir as orientações da tela para sincronização dos canais e finalização do processo.

As famílias dos estudantes que tiverem dificuldades de acesso poderão contactar os gestores escolares das respectivas unidades de ensino em que estão matriculados ou através do e-mail [email protected] gmail.com, ou, ainda, por meio de um formulário on-line (http://bit.ly/duvidas-portal- aluno).

Mais interatividade

Advertisement

Além das teleaulas, a Seme está trabalhando para viabilizar a plataforma Google Sala de Aula, através da parceria com o Google For Education. Com o programa, será possível intensificar a interação, em tempo real, entre professores e alunos, por meio da qual dúvidas das atividades propostas no Portal do Aluno poderão ser sanadas. De acordo com a secretaria, a ferramenta será disponibilizada na próxima semana.

“Nossos estudantes já possuem acesso às atividades complementares inseridas no Portal do Aluno. Agora, estamos ampliando as plataformas, através de outras mídias, visando contribuir com o processo de aprendizagem dos estudantes no período de isolamento social”, explica a secretária Municipal de Educação, Cristina Lens, destacando que todas as atividades são complementares.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.