Ação da Deic de Cachoeiro recupera 16 celulares roubados no Sul do ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 17

Advertisement

Advertisement

Ações da “Operação Xavier” realizadas pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Cachoeiro (Deic), lideradas pelo delegado Augusto Militão, têm resultado na recuperação de aparelhos celulares roubados em assaltos à mão armada.

Segundo divulgação da Deic nesta quinta-feira (14), em quinze dias já foram recuperados 16 celulares e identificados os dos roubos tanto em Cachoeiro, quanto em municípios vizinhos. Todo o material estava em posse de terceiros, que passam a ser investigados pelo crime de receptação, cuja pena pode chegar a oito anos de prisão.

A Polícia Civil esclarece que o combate à receptação visa inibir o roubo, já que, não havendo quem compre o produto do crime, os que roubam não terão motivos para fazê-lo.

Após recuperados, o delegado Augusto Militão explica que as vítimas não precisam procurar a delegacia para tentar reconhecer os aparelhos, haja vista que todos os celulares são entregues aos respectivos proprietários 48 horas após a recuperação, pois a própria polícia tem o registro das vítimas e as localizam pelo nº do IMEI do aparelho.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Por isso é importante que as vítimas, ao registrarem o boletim de ocorrência, insiram o número do IMEI no campo próprio, pois a localização apenas é possível se a polícia possuir os mencionados números”, acrescenta Militão.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.