Academias estão liberadas para reabrir nesta segunda (25) no Espírito Santo; veja as regras

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 862

Advertisement

Advertisement

As academias poderão voltar a funcionar em todo o Estado a partir desta segunda-feira (25). O funcionamento dos estabelecimentos deve se orientar pela Portaria n 094-R, publicada no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO/ES) neste sábado (23), que estabelece protocolos observando as boas práticas e os procedimentos de higienização, bem como garante condutas adequadas de higiene pessoal e o controle de saúde dos colaboradores e clientes. As regras obedecem aos protocolos de acordo com a classificação do Mapa de Gestão de Risco de transmissão do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo.

Entre as diretrizes está a proibição de prática de esportes de contato ou aqueles que demandem compartilhamento de materiais ou equipamentos, como lutas, vôlei, basquete e futebol. O funcionamento dos clientes deverá ser em horários agendados, seguindo parâmetros como espaço mínimo de quatro metros entre os usuários nas atividade aeróbicas, espaço mínimo de três metros entre usuários para atividades não aeróbicas.

Nos municípios com risco moderado ou alto de contaminação, só poderão ser exercidas as atividades não aeróbicas, restritas a treinos com baixo impacto.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Clique no link abaixo e confira todas as regras:

parte_2_-_poder_executivo-25-05-2020

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.