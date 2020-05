Abertura do "Jornal Nacional" falha e vira meme nas redes sociais; assista!

Por Redação - Redação 115

Uma falha técnica na abertura do “Jornal Nacional”, exibido na última terça-feira (12), não passou despercebida e virou piada nas redes sociais. William Bonner e Renata Vasconcellos davam as manchetes das principais notícias do dia quando áudio falhou e a imagem ficou tremida – bem no momento em que a âncora falaria do presidente Jair Bolsonaro.

