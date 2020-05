Aberto segundo período de inscrições do Edital Emergencial da Secretaria de Cultura do ES

Por Redação - Redação 56

Para amenizar os impactos do novo Coronavírus (Covid-19) no setor cultural, a Secretaria Estadual da Cultura (Secult) lançou o primeiro edital da Cultura de 2020. Em caráter emergencial, a seleção contemplará 300 prêmios de R$ 1.200,00 divididos em propostas a serem realizadas on-line e apresentações presenciais após o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo. Os recursos são do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e farão parte de uma programação executada e divulgada pela Secult.

Clique aqui e confira a matéria completa pelo GUIA A:

