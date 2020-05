A cidade que temos, a cidade que queremos: um pouco do passado para entender o futuro de Castelo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 71

Com quase 35 mil habitantes hoje, Castelo nasceu sobre os trilhos do trem e sob as bênçãos do café. Era um ponto estratégico para o escoamento dos grãos que vinham das grandes fazendas em Muniz Freire e da Fazenda do Centro. Por essa localização privilegiada, ainda na época imperial, em 1887, foi construída a estrava de ferro que ligava Cachoeiro de Itapemirim a Rive, Alegre e, em uma ramificação, chegava em Castelo.

Segundo o cientista político, João Gualberto, o Sul do Estado tem sua identidade marcada pelo café. “Toda bacia do Rio Itapemirim nasceu com o café, desde o Alto até o Baixo Itapemirim. Isso mudou no governo de Juscelino Kubitschek, tão festejado, mas que cometeu erros, como a erradicação do café e a extinção das ferrovias brasileiras. Isso começou com ele, que pretendia favorecer a indústria automobilística no país. E foi um mal terrível para o Sul do Estado, que tem como identidade ferrovias e café”.

É preciso ir longe para entender que Castelo sempre foi uma cidade que enfrentou desafios e conseguiu vencê-los. Hoje, a cidade tem bons indicadores, como a taxa de escolarização de 97,8%, salário médio mensal de 1,8 salário mínimo, maior do que quase metade dos municípios capixabas, e PIB per capita de R$ 22,6 mil.

E há mais desafios para o município se tornar a cidade que todos castelenses querem. Em 2020 a maior enchente da história causou alagamentos e destruição, tanto na zona urbana quanto rural, e causou prejuízo aos cofres públicos. E a pandemia do novo coronavírus aponta para um futuro de muita luta, austeridade e vontade de vencer.

“O prefeito terá um desafio extraordinário, talvez o maior das últimas décadas. Não apenas o que for eleito em Castelo, mas todos pegarão uma economia destruída, prefeituras sem contratos e recessão econômica mundial, por conta da pandemia. O primeiro desafio será manter as finanças em dia, com pagamento do funcionalismo e manutenção da cidade. Não falo nem em investimento, mas em rua varrida, lixo recolhido, iluminação, escolas municipais abertas. Isso tudo sairá de um orçamento mais apertado”, ressalta Gualberto.

Os investimentos também deverão ser escassos. A crise, segundo o cientista político, só dará uma trégua em 2022. “Castelo, como várias outras cidades do país, terá o desafio de se manter de pé, mantendo os serviços básicos. Mas teremos a reinvenção do Sul do Estado, do Sul quente, de Cachoeiro a Alegre. A verdade é que, depois da erradicação dos cafezais e da migração das empresas para a região metropolitana, temos uma região com economia que precisa se reinventar. E Castelo é um dos municípios mais progressistas do Sul, tem uma base industrial e mineral importante, mas precisamos pensar na região como um todo neste momento de crise tão profunda”, ressalta.

Na prática, o que os castelenses querem?

Nas redes sociais, fizemos o seguinte questionamento: No fim do ano, teremos eleições municipais. Então, é hora de pensar no futuro das nossas cidades. Por isso, o AQUINOTICIAS.COM fará uma série de reportagens sobre as mudanças que são necessárias em cada município do Sul capixaba. A primeira será Castelo. Então, conte pra gente: na sua opinião, o que falta para Castelo se tornar a cidade que você quer? Abaixo, seguem algumas sugestões dos moradores e internautas:

(Observação: as respostas foram editadas por questões de tamanho e/ou clareza.)

Jonatas Duarte Cardozo Cardozo. Na saúde, primeiramente, está precisando de muitos médicos. E melhorias na Cava Roxa.

Um dos pontos abordados pelos moradores é a entrega das casas populares na localidade de Cava Roxa, no interior de Castelo. As 112 residências, que após dez anos não foram entregues, estão sendo destruídas pelo tempo. Muitos moradores já ocuparam o local, mas a Prefeitura de Castelo, em 2017, conseguiu uma liminar na Justiça para a desocupação. Como justificativa, informaram que a presença dos moradores atrapalharia as obras. Em novembro de 2018, os moradores receberam um documento informando o lote e o número da casa que teriam direito.

Rogério Zanezi. Rodovia do contorno de Castelo. Não sou morador da cidade, mas fico horrorizado com aquela avenida.

Rodovia do contorno: em 2018, a Prefeitura de Castelo realizou a pavimentação de partes prejudicadas no local, que tem um fluxo grande de veículos pesados. A via é uma importante ligação entre as duas principais rodovias do município: a Pedro Cola e a Fued Nemer, e desafoga o trânsito do centro da cidade. Apesar das obras, os cidadãos e aqueles que utilizam a estrada, ainda pedem melhorias.

Regina Monteiro. Precisa melhorar, e muito, a saúde, educação transporte escolar, estradas rurais, etc.

As estradas rurais realmente se tornaram um grande problema em Castelo, especialmente depois das chuvas que ocorreram no início deste ano. A maior enchente da história do município resultou em deslizamento de encostas, quedas de pontes, destruição de bueiros, assoreamento de caixas secas e abertura de voçorocas. O trabalho de recuperação dessas áreas já está sendo feito, e essa é uma demanda dos moradores da região, que querem que as vias de acesso estejam em dia.

O que fazer para termos a cidade que queremos?

Quando a equipe do AQUINOTICIAS.COM pensou nesta pauta, no início do ano, não contava que uma crise tão grande como a causada pelo novo coronavírus. Se já havia muito o que fazer em todas as cidades capixabas em termos de saneamento, infraestrutura, economia, educação e saúde, a nova equação que o vírus apresentou mostra que as cidades terão, ao menos no primeiro ano de mandato de seus novos governantes, de se manter vivas. Mas há um caminho para que os municípios consigam se reerguer e Castelo, com seu passado de desafios vencidos, poderá se tornar o município que todo castelense quer.

“Em 2022, os prefeitos terão de ser agentes de desenvolvimento. O prefeito que for populista, que gasta seu tempo em pequenas coisas, estará morto. Não vai existir. É o momento de construir as cidades com novos projetos. E essa construção não será feita por uma pessoa, mas pela sociedade. Será o momento de conversar com os setores da cidade. Buscar as associações comerciais, industriais e de moradores e entender as necessidades de cada um. Não é fácil, mas é possível. As cidades vão se expressar em várias frentes, e os prefeitos serão os organizadores dessas frentes”, ressalta o cientista político João Gualberto.

Saúde, infraestrutura e contas em dia: como manter a cidade funcionando em meio à crise

“Neste momento, estou trabalhando para deixar as contas do município em dia para a próxima administração. Com essa queda de arrecadação, temos de reduzir gastos. Se for preciso, vamos reduzir o meu salário, do vice e dos secretários. Mas temos de deixar as contas em dia”.

Essas palavras do prefeito de Castelo, Domingos Fracaroli, mostram bem o tamanho da crise criada pela pandemia do novo coronavírus. Castelo, a exemplo de tantas outras cidades capixabas, enfrenta a queda na arrecadação por conta da doença. Além disso, a cidade teve um ano difícil. Foram quatro enchentes, uma delas a maior da história, que devastaram áreas urbanas e rurais.

“Estamos até hoje pagando a conta dessas enchentes. No interior, tivemos 42 pontes destruídas, levadas pela chuva. Temos máquinas que ficaram semanas em estradas para desobstrução, algumas dessas vias estão fechadas até hoje”, ressalta.

Sobre as demandas da população, segundo Fracaroli, algumas obras estavam previstas, mas tiveram de ser paralisadas por conta da queda de arrecadação. “Estava tudo pronto, engrenando para melhorar o Contorno de Castelo. Íamos, inclusive, mudar o traçado. Agora, estamos aguardando”, revela.

Já em relação às casas de Cava Roxa, segundo o prefeito, já há água, energia e rede de esgoto no local. Agora, a Prefeitura está melhorando as vias de acesso. “As casas estão lá há mais de dez anos e ocorreram muitos problemas por conta de uma área de proteção ambiental. E quando algo começa errado, é difícil acertar. O dinheiro que já foi gasto por lá, nesses anos todos, daria para construir três vezes mais casas. Tivemos, recentemente, uma reunião com o Governo do Estado e com o Ministério Público Estadual e pretendemos entregar as casas do jeito que estão. É um pedido dos moradores, que disseram que colocarão as portas, janelas e tudo que é necessário. Água e energia já entregamos e essa foi a solução que encontramos”, relata.

Na saúde, segundo Fracaroli, os investimentos foram altos. “É um compromisso meu. Saúde em primeiro lugar. Quando assumi, tínhamos cinco médicos. Hoje, temos 13 e, até julho, serão 15. Temos a unidade de saúde da família no bairro Volta Redonda que estava parada desde 2007, e vamos entregar. Há médicos, inclusive, para assumir esses locais. Repassamos R$ 420 mil para o hospital de Castelo todos os meses e, agora, aumentamos para R$ 455 mil mais o pagamento de um plantonista. E assumimos o compromisso de construir uma estrutura de UTI. As obras vão terminar em três ou quatro meses. Nossa saúde é prioridade”, avalia.

Sobre o próximo ano, Fracaroli evita falar em reeleição e diz que a prioridade é deixar o município em dia, independente de quem for assumir o Executivo. “Temos de reduzir gastos. Vamos enxugar o máximo que pudermos. Contamos com o dinheiro do Governo Federal mas, mesmo assim, precisamos enxugar mais. Eu não tenho a vaidade de ser candidato à reeleição, mas de deixar o município em dia para o próximo governo. Não penso em política, penso em Castelo”, enfatiza.

