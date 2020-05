PM dispersa com bombas ato contra o governo na Avenida Paulista

Por Estadão - Estadão 8

Há pouco neste domingo, 31, a Polícia Militar dispersou com bombas o protesto a favor da democracia e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, no vão livre do Masp. Imagens da Globonews e da CNN Brasil mostram a tropa de choque avançando contra os manifestantes, que revidavam com pedras. Eles usam preto e são ligados a torcidas organizadas e movimentos sociais.

Cerca de 30 minutos antes, a PM já havia usado bombas de efeito moral para impedir um conflito entre dois manifestantes antigoverno e a favor de Bolsonaro, na altura de uma das entradas da estação Trianon-Masp, na Avenida Paulista. (Equipe AE)

