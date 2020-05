Presidente do Uruguai informa que teste para covid-19 deu negativo

Por Estadão - Estadão 8

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, informou em sua conta oficial no Twitter, na noite deste sábado, dia 30, que seu teste para covid-19 deu negativo. “Peço desculpas para aqueles com quem eu tive contato subsequente”, escreveu o mandatário. Na noite de sexta-feira, 29, o gabinete da Presidência do país sul-americano havia informado que Lacalle Pou e quatro secretários fariam exames para saber se estavam ou não com o novo coronavírus, após terem tido contato com uma pessoa infectada pela doença.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

