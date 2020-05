Trump diz que pode intervir em protestos com uso 'ilimitado' de poder militar

Por Estadão - Estadão 2

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em sua conta oficial no Twitter, neste sábado, que o governo federal pode intervir nos protestos que se espalharam pelo país após a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco, na cidade de Minneapolis. “Atravessar as fronteiras dos Estados para incitar a violência é um CRIME FEDERAL!”, diz a publicação do republicano.

O líder da Casa Branca escreveu, também, que governadores e prefeitos “liberais” devem ficar “muito mais rigorosos”. “Ou o governo federal intervém e faz o que deve ser feito, e isso inclui o uso ilimitado do poder militar e de muitas prisões”, acrescentou.

Mais cedo, fontes disseram à Associated Press que o Pentágono emitiu ordem para deixar soldados do Corpo da Polícia Militar, a polícia do Exército dos Estados Unidos, de prontidão caso seja necessário a mobilização das forças para ajudar as polícias das cidades onde a situação está mais crítica.

