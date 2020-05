Ponte Preta encaminha acerto e deve anunciar jogadores de Ferroviária e Mirassol

Por Estadão - Estadão 5

Mesmo em meio à paralisação do futebol nacional por conta da pandemia de covid-19, a Ponte Preta segue movimentando o mercado. Tanto que, na reta final desta semana, se aproximou do acerto com o zagueiro Rayan e o volante Neto Moura, que serão emprestados, respectivamente, por Ferroviária e Mirassol até o final da temporada.

O defensor, de 30 anos, disputou cinco partidas do Campeonato Paulista. Revelado pelo São Caetano, atuou em outros clubes interioranos, como Mirassol, Red Bull Brasil, Santo André e São Bernardo. Foi campeão brasileiro da Série B de 2019 pelo Bragantino. Fora do Estado, defendeu, entre outros, Icasa, Campinense e ASA. Entre 2017 e 2018, esteve no Paraná – que subiu na Série B no primeiro ano, mas foi rebaixado no Brasileirão seguinte.

Já o meio-campista, de 23 anos, é cria do Sport, equipe que defendeu profissionalmente entre 2014 e 2018, com um breve empréstimo para o América Mineiro, durante a Série B de 2017. Em 2019, vestiu as cores do Vila Nova, que acabaria rebaixado à Série C. Antes da queda ser confirmada, porém, se transferiu ao Mirassol, pelo qual marcou dois gols em 21 partidas entre Copa Paulista do ano passado e Paulistão de 2020.

O meia Camilo, o zagueiro Luizão e o lateral-esquerdo Ernandes foram os outros reforços confirmados pela Ponte Preta. A equipe alvinegra de Campinas está na lanterna geral do Paulistão e ainda disputará o Campeonato Brasileiro da Série B.

