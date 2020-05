Ex-Corinthians, Ralf é apresentado no Avaí: 'Se quisesse brincar, iria à Disney'

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Avaí apresentou nesta sexta-feira o volante Ralf, a contratação mais badalada da equipe para a temporada de 2020. O jogador, que teve uma passagem de sucesso pelo Corinthians, indicou a possibilidade de encerrar a carreira no time catarinense e deixou claro que veio para ajudar o clube a conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Esse é o meu desejo. Não cheguei para ficar acomodado ou tirar proveito do Avaí. Se eu quisesse diversão iria para a Disney. Venho para fazer história junto com meus companheiros”, falou Ralf, que revelou o seu grande objetivo no clube.

“Jogar no Avaí só qualifica meu currículo. É mais um desafio. Temos o grande objetivo de recolocar o Avaí na Série A, que é o lugar de onde nunca havia ter saído. Mas não vamos ficar só nisso, queremos o título. Venho para somar. Trago minha liderança. Juntos, vamos ser fortes nas competições”, comentou.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Campeão da Copa Libertadores, da Recopa sul-americana e do Mundial de Clubes da Fifa, além de dois títulos do Campeonato Brasileiro e três do Campeonato Paulista, pelo Corinthians, Ralf deixou claro que seu tempo na equipe alvinegra ficou no passado e falou sobre uma possível titularidade no novo clube.

“O azul e branco caiu muito bem. Sou o Ralf do Avaí. O do Corinthians ficou para trás, é página virada. Quero fazer meu nome e construir minha história no Avaí. Aqui ninguém é titular. Assim como todo mundo, vou brigar pelo meu espaço. A decisão ficará com o treinador”, afirmou.

Ralf explicou também sobre a negociação com o Avaí, que vinha desde fevereiro. “A pandemia atrapalhou tudo no cenário geral. Estava em outras negociações, mas o Avaí não mediu esforços. Negociação de muita calma e estratégia. Queria vir para um clube para ser feliz e o Avaí abriu as portas. Queremos chegar longe esse ano”, finalizou.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.