Pompeo: Trump fará muitos anúncios sobre a China, mas não posso adiantar nada

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou nesta sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará “muitos anúncios” sobre a China, mas não quis adiantar as medidas ou especificar um horário. O mercado aguarda com apreensão um pronunciamento do líder da Casa Branca sobre o tema ainda nesta sexta-feira. Em entrevista à Fox News, Pompeo voltou a atacar o país asiático, dizendo que os EUA tinham a missão de proteger americanos e chineses do regime de Pequim. “O Partido Comunista da China tem causado muita influência nos EUA”, afirmou o secretário de Estado. Ele ainda declarou que alguns estudantes e pesquisadores chineses em atuação nos EUA seriam ligados ao Partido Comunista da China e estariam agindo como “espiões”.

