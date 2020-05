PIB do 1º trimestre de 2020 cai 1,5% ante 4º trimestre de 2019, revela IBGE

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou queda de 1,5% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019, informou na manhã desta sexta-feira, 29, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o PIB apresentou recuo de 0,3% no primeiro trimestre de 2020. Ainda segundo o instituto, o PIB do primeiro trimestre deste ano totalizou R$ 1,8 trilhão.

O PIB da indústria caiu 1,4% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o PIB da indústria mostrou queda de 0,1%.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Produto Interno Bruto de serviços caiu 1,6% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o PIB de serviços mostrou queda de 0,5%.

Já o PIB da agropecuária subiu 0,6% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019, segundo o IBGE. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o PIB da agropecuária mostrou alta de 1,9%.

O consumo das famílias caiu 2% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o consumo das famílias mostrou recuo de 0,7%.

O consumo do governo, por sua vez, subiu 0,2% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o consumo do governo se manteve estável (0,0%).

Daniela Amorim, Mariana Durão e Vinicius Neder

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.