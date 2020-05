RB Leipzig tropeça em casa e Schalke sofre a 3ª derrota seguida no Alemão

Por Estadão - Estadão 1

O RB Leipzig desperdiçou nesta quarta-feira chance preciosa de assumir a vice-liderança do Campeonato Alemão. Em casa, porém sem torcida, o time chegou a estar vencendo o Hertha Berlin por 2 a 1, mas cedeu o empate nos minutos finais. Pela mesma rodada, a terceira após a retomada da competição, o Schalke voltou a tropeçar. Sofreu sua terceira derrota consecutiva.

Em Leipzig, o terceiro colocado da tabela começou atrás no placar. Marko Grujic deixou o Hertha em vantagem aos 9 minutos. Mas Klostermann tratou de empatar aos 24. No segundo tempo, o RB obteve a virada num lance improvável. Schick acertou chute rasteiro, e sem maior perigo, aos 23.

Porém, o goleiro Rune Almenning Jarstein se atrapalhou ao fazer a defesa e, após impedir o gol, acabou colocando ele mesmo a bola para as redes. Foi um dos maiores “frangos” da temporada. Menos mal para o time de Berlim que, antes do apito final, Krzysztof Piatek converteu cobrança de pênalti, aos 37 minutos.

Com o tropeço, o RB Leipzig chegou aos 55 pontos e perdeu a chance de superar o vice-líder Borussia Dortmund (57) na tabela. A liderança segue com o Bayern de Munique, que soma 64 justamente após vencer o Dortmund, no início da rodada. O Hertha segue com campanha discreta. É apenas o 10º colocado, com 35 pontos.

Pela mesma rodada, o Schalke voltou a decepcionar sua torcida. Fora de casa, caiu diante do modesto Fortuna Düsseldorf pelo placar de 2 a 1. Foi a terceira derrota seguida dos visitantes, somando agora dez jogos sem vitória. A última aconteceu em 17 de janeiro, sobre o Borussia Mönchengladbach.

Em crise, o Schalke até saiu na frente nesta quarta. Aos 8 minutos do segundo tempo, Weston McKennie aproveitou levantamento na área e acertou bela cabeçada para as redes. No entanto, a vantagem durou apenas dez minutos. Kevin Stoeger bateu falta de longe e o goleiro Markus Schubert deu rebote. Rouwen Hennings aproveitou a sobra e empatou.

Apenas cinco minutos depois, Kenan Karaman decretou a virada dos anfitriões, aprofundando o momento difícil do Schalke, em franca queda na tabela. O time é o nono colocado, com 37 pontos. Já o Fortuna Düsseldorf segue sua luta contra o rebaixamento. Ocupa o 16º posto, dentro da zona da degola, com 27 pontos.

Em outros jogos desta quarta, o Hoffenheim bateu o Colônia por 3 a 1, em casa, enquanto Union Berlin e Mainz ficaram no 1 a 1. Augsburg e Paderborn empataram sem gols.

Estadao Conteudo

