Empresário diz que Pedrinho não jogará mais pelo Corinthians

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

O meia-atacante Pedrinho não terá a oportunidade de vestir por uma última vez a camisa do Corinthians. Nesta terça-feira, o empresário do jogador de 22 anos, Will Dantas, revelou que o Benfica já definiu a data de apresentação do seu reforço, o que impedirá a sua volta aos gramados na reta final do Campeonato Paulista.

Inicialmente, havia um acordo entre os clubes para que Pedrinho disputasse o restante do Estadual pelo Corinthians, um cenário que parece ter se alterado diante da completa indefinição sobre quando os jogos poderão voltar a ser disputados em São Paulo. Já o Campeonato Português, por sua vez, parado desde 13 de março, recomeçará na primeira semana de junho.

“Não joga. Eu fiquei até meio triste, o Pedrinho também, porque queria fazer pelo menos um jogo de despedida, mas nem isso será possível porque, com pandemia de coronavírus, infelizmente, ele não poderá jogar mais pelo Corinthians. Já tem data marcada para viajar para Portugal e se apresentar ao Benfica”, afirmou Will Dantas, sem, porém, revelar a data em que o jogador viajará para Lisboa.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Pedrinho assinou um contrato válido por cinco temporadas com o Benfica. O clube português vai desembolsar 20 milhões de euros para se reforçar com o jovem corintiano, que disputou seu último jogo pelo clube em 26 de fevereiro, no empate por 1 a 1 contra o Santo André. Ele venceu três vezes o Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2019) e também fez parte do elenco que faturou o Brasileirão de 2017.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.