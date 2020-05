Técnico pede para Ponte renovar com Felipe Saraiva: 'Conto com ele'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Mesmo à distância, João Brigatti tem acompanhando o imbróglio entre Ponte Preta e Felipe Saraiva nos bastidores. O atacante, cria das categorias de base, tem contrato junto à equipe campineira só até 27 de junho e está com a renovação indefinida para sequência da temporada.

Em entrevista ao podcast DérbiCast, o treinador fez um alerta à diretoria e garantiu contar com o jogador assim que o futebol for retomado. “É lógico que, se renovar, a gente conta com ele, sim. É um jogador que tem uma facilidade de drible muito boa. Converso com ele bastante também em relação ao último terço do campo, né? É entrar mais na área e procurar partir para cima da marcação. Ele tem essa facilidade”, declarou o comandante.

“É ele conseguir fazer os cruzamentos ali e alimentar quem está vindo de trás. É o Roger e os atacantes, enfim. Caso contrário, é tentar uma falta ou alguma situação que leve perigo para o adversário. A gente tem batido bastante em cima disso”, acrescentou.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na atual temporada, Felipe Saraiva oscilou entre o banco de reservas e a titularidade. Em Campeonato Paulista e Copa do Brasil, atleta soma nove participações, mas ainda não contribuiu com gol ou assistências.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.