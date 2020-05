Com pandemia, Ponte Preta segue sem previsão de reunião para votar contas de 2019

Por Estadão - Estadão 5

O balanço financeiro da Ponte Preta do exercício de 2019, divulgado no último dia 30 de abril, segue sem data prevista para votação no Conselho Deliberativo. Por causa da pandemia do coronavírus, não há previsão de data para realização da Assembleia Geral nas dependências do Estádio Moisés Lucarelli.

As contas foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, no mês anterior, apesar do déficit de aproximadamente R$ 11 milhões. A peça recebeu consentimento legal por unanimidade, porém com duas ressalvas: a extinta categoria sub-23 e a isenção dada pela gestão anterior à dívida de aluguéis do bar do Moisés Lucarelli.

Entre os principais pontos do balanço estão também o aumento da dívida com o presidente de honra Sérgio Carnielli, a Elenko Sports e o ex-presidente Vanderlei Pereira.

