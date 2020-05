Multicampeão pelo Cruzeiro, Deivid volta ao clube como diretor técnico de futebol

Por Estadão - Estadão 4

Com passagens anteriores como jogador – época na qual conquistou vários títulos, incluindo a Tríplice Coroa em 2003 (Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) -, auxiliar técnico e treinador, Deivid está de volta ao Cruzeiro. Neste sábado, o ex-atacante foi oficializado como o novo diretor técnico de futebol por Sérgio Santos Rodrigues, eleito presidente do clube na última quinta-feira, que está montando a sua equipe de trabalho para seu mandato.

“Vi a oportunidade de voltar ao Cruzeiro não como um convite, mas como uma convocação. Me identifiquei muito com o clube desde que cheguei pela primeira vez e pude construir aqui uma história vitoriosa. Por tudo o que aconteceu com o clube nos últimos anos é uma grande responsabilidade, mas também uma grande honra poder contribuir com meu trabalho para levar o Cruzeiro ao seu devido lugar, que é disputando títulos e sendo uma referência positiva de administração”, declarou Deivid.

Para exercer a função, Deivid se capacitou com a experiência acumulada em anos nos campos do Brasil e do exterior, mas também com muito estudo. É formado no curso de Gestão Executiva de Futebol, pela Business Futebol Clube, e também possui a Licença A da CBF Academy para treinadores profissionais.

No trabalho que será desenvolvido no Cruzeiro, Deivid será uma estratégica peça no departamento de futebol. “Venho para contribuir com o futebol do Cruzeiro. Juntamente com o Ricardo Drubscky, atuarei na gestão do departamento. Serei responsável por fazer a conexão entre os atletas, comissão técnica e a diretoria. Vou acompanhar o trabalho da análise de desempenho e aprimorar a transição dos atletas das categorias de base para o time principal. A intenção é fortalecer a equipe com as características de jogo que fizeram o Cruzeiro ter suas glórias e tradição”, explicou o agora diretor, que já está em Belo Horizonte e nesta semana inicia o novo desafio.

Sérgio Santos Rodrigues era superintendente de futebol à época em que Deivid exercia a função de auxiliar técnico e, posteriormente, treinador da equipe principal do Cruzeiro. O ex-atacante é um dos novos nomes da equipe montada pela nova gestão que assumirá o clube oficialmente no dia 1.º de junho.

“O objetivo da nossa gestão é contar com profissionais capacitados e qualificados nas áreas estratégicas do Cruzeiro. Este é o caso do Deivid. Nos conhecemos no período em que trabalhamos juntos no futebol profissional do Cruzeiro e, desde então, pude notar o conhecimento que ele tem, além de sua ética profissional. Certamente contribuirá muito para o Clube ao lado dos profissionais que já contamos em nosso quadro”, afirmou o presidente.

