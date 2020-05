Economia estima déficit do setor público de R$ 708,7 bilhões em 2020 (9,9%)

Por Estadão - Estadão 13

Depois de revisar as estimativas para a atividade econômica em 2020, o Ministério da Economia atualizou as projeções e espera um déficit primário do setor público de R$ 708,7 bilhões em 2020. O valor corresponde a 9,9% do PIB.

Até agora, a pasta trabalhava com uma previsão de déficit de R$ 600 bilhões (8% do PIB). Na semana passada, a Economia passou a prever um tombo de 4,7% no PIB deste ano, o que impacta na previsão de outros indicadores econômicos.

A projeção para o déficit primário do governo central é de R$ 675,7 bilhões (9,4%). Para Estados e municípios, a previsão é de resultado negativo de R$ 30,6 bilhões (0,4%) e, para as estatais, a expectativa é de déficit de R$ 2,4 bilhões.

Lorenna Rodrigues e Idiana Tomazelli

Estadao Conteudo

