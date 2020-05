Via Varejo conclui aquisição de 100% do banco digital banQi

Por Estadão - Estadão 14

A Via Varejo, controladora das varejistas Casas Bahia e Pontofrio, anunciou a conclusão da aquisição do banQi, uma plataforma responsável pela conta digital usada pela companhia desde o ano passado.

Os serviços do banQi são disponibilizados dentro de algumas unidades das Casas Bahia – que atuam como pontos de atendimento para os clientes do aplicativo – desde de junho de 2019.

Em fevereiro deste ano a companhia já havia anunciado o exercício da opção de compra de 80% das ações da fintech norte-americana.

Em nota, o diretor executivo da Via Varejo Andre Calabro, diz que no primeiro trimestre deste ano dobrou o número de abertura de contas no banQi e chegou à marca de 1 milhão de downloads do app, “com 300% de aumento de pagamentos de boletos e 117% na inclusão de carnês pela ferramenta”.

Com a conclusão, a Via Varejo passa a contar com um hub de inovação tecnológica em finanças em Boston, onde fica a sede da Airfox.

Talita Nascimento

Estadao Conteudo

