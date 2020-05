Fórmula Indy cancela duas etapas e volta a mudar calendário da temporada

Por Estadão - Estadão 6

A organização da Fórmula Indy voltou a fazer alterações no calendário da atual temporada, que ainda nem começou. Novamente, a causa é a pandemia do novo coronavírus, que desta vez causou o cancelamento de duas etapas.

Foram canceladas as corridas marcadas para Toronto, no Canadá, no dia 12 de julho, e em Richmond, nos Estados Unidos, no dia 27 de junho. Para reajustar o calendário, a organização remarcou a etapa de Wisconsin, que antes seria em 21 de junho, para os dias 11 e 12 de julho, com rodada dupla.

O governo de Ontário, no Canadá, vetou a realização de grandes eventos até o mês de agosto. Além disso, as autoridades nacionais estenderam na terça-feira o fechamento da fronteira com os Estados Unidos para viagens não essenciais por 30 dias.

“Nossas equipes e atletas estão prontos para voltar à pista e entregar um evento de nível mundial no Texas Motor Speedway”, disse Mark Miles, principal executivo da categoria. “Apreciamos a oportunidade de começar nossa temporada durante estes tempos sem precedentes e estou confiante que vamos fazer um grande show.”

A temporada 2020 está marcada para começar no dia 6 de junho, no Texas Motor Speedway, na cidade de Fort Worth, nos Estados Unidos. O campeonato será encerrado com a etapa de São Petersburgo, na Flórida, em 25 de outubro. Curiosamente, esta era a etapa de abertura do campeonato, pelo calendário inicial, antes das mudanças causadas pela pandemia.

