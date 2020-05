Após 2 meses de treinos improvisados em casa, Thiago Braz retoma atividades em CT

Por Estadão - Estadão 7

Atual campeão olímpico do salto com vara, Thiago Braz pôde, enfim, retomar a sua rotina de treinos. Após dois meses de atividades improvisadas na sua residência, ele retornou aos trabalhos no Centro Olímpico de Treinamento de Formia, cidade italiana em que vive.

“Só se reconhece o bom quando se passa pelo ruim. Vocês não têm ideia quanto fiquei feliz por voltar aos treinamentos no Coni, ainda com todas as prevenções e restrições”, comentou. “Retornar aos treinos foi um sonho. Não só para mim, mas para outros atletas. Quando entrei e tive a oportunidade de saltar, foi uma alegria enorme.”

Em função das medidas de quarentena impostas na Itália por causa da pandemia do coronavírus, Braz estava impedido de treinar no CT. Mas admite ainda ser cedo para pensar na volta às competições.

“Precisamos correr atrás do tempo perdido, com improvisações. Tudo ainda é muito incerto, devido à pandemia, então fica difícil falar sobre o retorno aos meetings”, afirmou. “Se tiver a oportunidade, quero fazer bons resultados ainda em 2020. Meus treinadores estão analisando tudo”, comentou referindo-se a Vitaly Petrov, que está com ele em Formia, e a Elson Miranda, que o orienta no Brasil.

Braz optou por permanecer na Itália durante o período da quarentena. E improvisou atividades na companhia do filipino Ernest Obiena, seu vizinho. Eles, inclusive, amarraram uma vara entre duas árvores para poder simular os movimentos finais do salto. E comentou sobre o adiamento da Olimpíada para 2021.

“Temos de tirar algo positivo de todos os momentos difíceis. Agora, todos vão poder se preparar melhor para a Olimpíada. Acredito que no ano que vem os Jogos serão um grande espetáculo. Do jeito que estava, ninguém conseguiria fazer uma preparação em alto nível, como se exige. Foi a melhor decisão a ser tomada”, concluiu.

