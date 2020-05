Página do Enem em site do Inep-MEC ainda informa que exame não será adiado

Por Estadão - Estadão 4

A página do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep-MEC) continua informando que a prova não será adiada. Ao entrar no portal na manhã desta quinta-feira, 21, uma nota de esclarecimento já aparece automaticamente para o usuário dizendo que “a aplicação das provas impressas” será “nos dias 1º e 8 de novembro e as provas digitais nos dias 11 e 18 de outubro de 2020”.

A nota é a mesma que foi divulgada em 18 de maio. Há semanas, secretários de educação, universidades e estudantes pediam a mudança da data da prova por causa da pandemia do coronavírus.

Estudantes que entrarem no site vão ficar confusos porque o cronograma da prova também ainda mantém as datas antigas.

Pressionado, o MEC anunciou na quarta, por meio de nota à imprensa, que o exame seria adiado para data ainda não definida, podendo ocorrer entre 30 e 60 dias depois de 1º de novembro.

Na quarta-feira, após o anúncio, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chegou a dizer que não acreditava no ministro Abraham Weintraub e queria que o presidente Jair Bolsonaro anunciasse o adiamento do Enem. O presidente acabou twitando a decisão.

Deputados ligados à educação, como Tábata Amaral (PDT-SP) e Idilvan Alencar (PDT-CE), disseram o mesmo e defendiam que o assunto fosse votado na Câmara para garantir que o Enem não seja realizado no começo no novembro.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo apurou, a decisão de adiar o exame pegou a equipe técnica do Inep de surpresa e causou mal-estar. Uma reunião sobre o assunto ainda seria feita na quarta.

Procurado, o Inep informou que o que vale é a nota enviada à imprensa por volta das 15 horas da quarta-feira.

O Enem já tem 4 milhões de inscritos, que se informam pelo site do Enem. Mesmo quase 24 horas depois, o site ainda não havia sido atualizado.

Renata Cafardo

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo.

