Dicas para evitar sabotar a dieta

Estadão

Manter hábitos saudáveis é muito importante para a conquista da qualidade de vida. Decidir mudar o estilo de vida é importante para chegar ao objetivo. Logo no início, muitos promovem a substituição de terminados alimentos, reduzem a quantidade de comida nas refeições e até optam por dietas consideradas milagrosas para eliminar assim os quilos indesejados. O problema é que o tempo passa e eles continuam ali registrados na balança.

Assim como tudo na vida, o planejamento é a chave para o sucesso quando o assunto é dieta. Determinadas atitudes podem apresentar efeito reverso. Além disso, é possível enfraquecer o organismo com a ausência de nutrientes necessários. E, com a pandemia do coronavírus, essa atitude é ainda mais perigosa.

Orientação

O primeiro passo para quem deseja emagrecer é aceitar o próprio corpo. Dessa forma, fica mais fácil identificar as mudanças necessárias e, assim, criar um cronograma saudável, evitando as “soluções milagrosas” e instantâneas.

Para a missão ter o efeito desejado, contar com a ajuda de profissionais da saúde facilita. Após a realização de exames, o médico conseguirá indicar a melhor alternativa. Já um nutricionista pode montar o cardápio ideal para cada caso.

Além disso, é muito importante não esquecer da prática de atividade física. Em linhas gerais, perder peso significa gastar mais calorias do que consome. Mas, para isso, é preciso manter no cardápio todos os nutrientes necessários. Aliás, não esqueça de manter o corpo sempre hidratado.

Com planejamento e dedicação os resultados começam a aparecer e, assim, fica mais fácil continuar com a missão. Evite pular refeições. E tenha cuidado também com determinados alimentos, como frituras, excesso de gordura e doces.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

