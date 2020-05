Investidor estrangeiro retira R$ 110,487 milhões da B3 no dia 18

Por Estadão - Estadão 6

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 110,487 milhões da B3 no pregão da última segunda-feira, 18. Nesse dia, o Ibovespa fechou em alta de 4,69%, aos 81.194,29 pontos, com giro financeiro de R$ 34,2 bilhões. O volume contou com contribuição do vencimento de exercício de opções sobre ações, que movimentou R$ 7,5 bilhões.

Em maio, a saída de recursos da bolsa já soma R$ 8,378 bilhões, resultado de compras de R$ 132,344 bilhões e vendas de R$ 140,722 bilhões.

Ainda não houve um pregão com saldo positivo de recursos estrangeiros no mês.

No acumulado do ano, os investidores estrangeiros retiraram R$ 77,784 bilhões do mercado acionário brasileiro.

Fabiana Holtz

Estadao Conteudo

