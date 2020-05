'The Economist' diz que sistema de saúde de SP está prestes a entrar em colapso

Por Estadão - Estadão 6

A revista britânica The Economist trouxe nesta segunda-feira, 18, em seu briefing semanal para assinantes o alerta feito pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), de que o sistema de saúde da cidade está perto de entrar em colapso. A publicação lembra que a capital paulista é o maior município do Brasil e que o aviso vem na esteira da renúncia do ministro da Saúde, Nelson Teich, apenas quatro semanas após o seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta, ter sido demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. “Ambos se opuseram ao menosprezo de Bolsonaro em relação à seriedade do coronavírus”, frisou o site do semanário, acrescentando que o Brasil tem o quarto maior número de infecções registradas no mundo.

