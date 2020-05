Com detalhes em azul, Santos lança uniforme em live com Giovanni e Renato

Por Estadão - Estadão 10

O Santos lançou neste domingo, em evento transmitido no seu canal no YouTube, os seus novos uniformes, branco e listrado. A grande novidade de ambas as camisas são as laterais azuis e no contorno dos números e dos nomes na parte de trás, que contaram com a aplicação da mesma cor.

As camisas também possuem dois delos. O primeiro, na barra da camisa, possui a frase “O Maior Brasileiro do Mundo”. Já o segundo, na altura da nuca, mescla a marca da Umbro e ramos da vitória em formato de diamantes com a bandeira estilizada do Santos.

Após apresentar os uniformes confeccionados pela Umbro neste domingo, o Santos iniciará a venda deles nesta quarta-feira com preço de R$ 259,90 para o modelo masculino e de R$ 199,90 para o feminino.

O evento de lançamento contou com as participações dos ex-jogadores e ídolos do clube Renato e Giovanni, além de Thaisinha, que defende o time feminino, da atriz Pathy de Jesus e do MC WM.

Ainda não é possível saber quando o Santos estreará o novo uniforme, mas já é certo que isso ocorrerá com a camisa branca, que venceu enquete realizada pelo clube. Por causa das medidas de isolamento social, o elenco vem fazendo apenas treinamentos em casa desde a paralisação do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores.

“Lançamos nossos novos uniformes de forma bastante diferente do habitual, através de uma ‘live’, que sem dúvida tem sido uma das formas de comunicação mais eficientes nestes tempos de pandemia. Temos a esperança de podermos estrear nossos belíssimos novos kits ‘O Maior Brasileiro do Mundo’ em breve, com todas as medidas de segurança garantidas aos nossos torcedores, atletas e funcionários”, afirmou José Carlos Peres, presidente do Santos.

