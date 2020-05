Júnior Negão brilha com mais 2 gols para colocar Ulsan na ponta na Coreia do Sul

Por Estadão - Estadão 14

Um dos poucos torneios nacionais em disputa durante a pandemia do coronavírus, o Campeonato Sul-Coreano concluiu neste domingo a segunda rodada com o brilho de um jogador brasileiro. O atacante Junior Negão marcou duas vezes e foi decisivo para o triunfo do Ulsan Hyundai por 3 a 2 sobre o Suwon Blewings, fora de casa.

Junior Negão já havia se destacado na rodada de abertura do torneio quando também fez dois gols, na vitória por 4 a 0 sobre o Sangju Sangmu e foi eleito o melhor jogador da jornada. E agora chegou aos quatro, sendo o artilheiro isolado do Campeonato Sul-Coreano.

Hoje com 33 anos, Junior Negão deu seus primeiros passos no futebol pelo Nacional-AM, tendo passagens discretas por Corinthians e Atlético-MG. E seu último clube no Brasil foi o Oeste, em 2015. Ele atua na Coreia do Sul desde 2017 e foi contratado pelo Ulsan em 2018.

O brasileiro foi ainda mais decisivo neste domingo, pois o seu time perdia por 2 a 0 quando ele marcou pela primeira vez, aos nove minutos do segundo tempo. E ainda fez o gol da virada, em cobrança de falta, aos 44.

O desempenho de Junior Negão também ajuda a colocar a sua equipe na liderança do torneio, com seis pontos e cinco gols de saldo, três a mais do que o Jeonbuk, a única outra equipe que ganhou as duas partidas que disputou na competição.

Além de Junior Negão, outros dois brasileiros marcaram gols na segunda rodada do campeonato, ambos no sábado. Romulo, de pênalti, descontou para o Busan I’Park na derrota por 2 a 1 para o Jeonbuk, em casa. Já Edgar definiu o empate do Daegu com o Pohang Steelers, por 1 a 1.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

