Bolsonaro deixa Alvorada e é aguardado por manifestantes na rampa do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro saiu pouco antes das 12h deste domingo, dia 17, do Palácio do Alvorada e seguiu para o Palácio do Planalto, de onde deve participar de manifestação pró-governo que ocorre na Praça dos Três Poderes em Brasília. Antes de sair, o mandatário conversou com apoiadores, mas não falou com a imprensa. Na frente do Planalto estavam vários manifestantes com bandeiras do Brasil e faixas de apoio ao governo. Eles esperam que o presidente apareça na rampa do Palácio, como tem feito nos últimos atos.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

