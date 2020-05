Defesa de Moro insiste na divulgação de vídeo de reunião

Por Estadão - Estadão 5

A revelação sobre trocas na equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) antes da abrupta sucessão de mudanças na Polícia Federal e de sua própria renúncia deu munição para o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro reforçar a acusação de tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na PF. A defesa do ex-ministro diz que os “fatos levam à inevitável conclusão” de que a manifestação de Bolsonaro na reunião ministerial de 22 de abril, sobre a troca na “segurança do Rio”, se refere à Superintendência da Polícia Federal fluminense.

O advogado do ex-ministro da Justiça, Rodrigo Sánchez Rios, diz ainda que “aguarda respeitosamente” a divulgação do vídeo da reunião no Palácio do Planalto – peça chave do inquérito Moro contra Bolsonaro – na qual, segundo ele, “as intenções das alterações na Polícia Federal ficarão ainda mais evidenciadas”. Ao Supremo, Moro pediu que fosse divulgada a íntegra do vídeo, “como verdadeira lição cívica”. A decisão final pelo levantamento do sigilo será tomada pelo ministro Celso de Mello na próxima semana.

Em nota divulgada neste sábado, 16, Moro faz alusão à reportagem do Jornal Nacional da TV Globo exibida anteontem. Ela mostra que em 26 de março, quase um mês antes da reunião de abril, o general André Laranja Sá Correa – então diretor do Departamento de Segurança Presidencial do GSI – foi promovido por Bolsonaro para exercer o cargo de Comandante da 8.ª Brigada de Infantaria Motorizada. A direção do Departamento de Segurança Presidencial acabou ficando com o então adjunto, Gustavo Suarez, promovido ao cargo titular da repartição.

A revelação mostra que o presidente não enfrentou problemas para fazer mudanças no GSI, colocando em xeque, versão de Bolsonaro de que estava agastado com sua segurança pessoal – missão do gabinete – e que não se referia à PF quando reclamou na reunião ministerial.

“Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar; se não puder trocar, troca o chefe dele; não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira”, disse Bolsonaro na reunião.

Segundo relatos de pessoas que assistiram ao vídeo, o presidente chamou a superintendência da PF no Rio de “segurança no Rio”. Bolsonaro alega que se referia à sua segurança pessoal, feita pelo GSI. A defesa de Moro argumenta que a revelação sobre as trocas no GSI demonstra que nunca houve por parte do presidente qualquer insatisfação com o serviço de segurança pessoal que lhe era prestado ou a seus familiares no Rio. “Tampouco qualquer dificuldade para realizar substituições na área, já que os responsáveis foram promovidos ou substituídos.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fausto Macedo e Pepita Ortega

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

