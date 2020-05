Jilmar Tatto é eleito candidato do PT à eleição municipal em São Paulo

Por Estadão - Estadão 8

O PT elegeu na tarde deste sábado, 16, o ex-secretário de Transportes de São Paulo Jilmar Tatto como candidato da sigla à prefeitura da capital.

O petista disputou as primeiras prévias virtuais do partido contra o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A direção municipal petista cancelou as prévias por meio de eleição direta por causa da pandemia do coronavírus. Tatto venceu a disputa por 312 votos contra 297 votos de Padilha.

Pedro Venceslau

Estadao Conteudo

