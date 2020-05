Na volta do Alemão, Borussia Dortmund atropela Schalke em casa e cola no Bayern

Por Estadão - Estadão 5

No retorno do Campeonato Alemão, primeira grande liga europeia a ser reiniciada em meio à pandemia do novo coronavírus, o Borussia Dortmund atropelou o Schalke 04 neste sábado ao vencer o clássico por 4 a 0, em casa, no Signal Iduna Park. Válido pela 26ª rodada, o duelo, assim como todos os outros jogos, foi disputado sem torcida. O torneio esteve paralisado por dois meses em razão da covid-19.

Na comemoração dos quatro gols do Dortmund, os jogadores respeitaram o protocolo de distanciamento imposto pela liga alemã. Na primeira celebração, os atletas procuraram manter distância para celebrar em coreografias ensaiadas. Depois, até chegaram mais perto uns dos outros, mas se cumprimentaram com o cotovelo em vez de optar pelos abraços.

Outras medidas do protocolo de segurança estabelecido pela liga alemão incluem o uso obrigatório de máscaras de proteção a todos que não estejam em campo – embora os técnicos abandonaram o acessório em poucos minutos de jogo – banco de reservas com metade dos assentos vazios, equipamentos desinfetados e a entrada em campo dos jogadores em momentos separados.

No gramado, os jogadores não aliviaram e o contato físico, com divididas, carrinhos e empurrões, aconteceram naturalmente. As câmeras também flagraram alguns atletas cuspindo. No entanto, ao final da partida, nada de abraços e troca de camisas. Também não foi possível comemorar com a torcida, já que as arquibancadas estavam vazias, mas os jogadores deram um jeito. Eles simularam a tradicional saudação aos apoiadores mais vibrantes que formam a muralha amarela, atrás de um dos gols. Os atletas foram até o local e, numa espécie de cordão invisível, sem dar as mãos, se reuniram para celebrar. Também aplaudiram os poucos funcionários que estavam no estádio e ajudaram a viabilizar a partida.

O resultado mantém o Dortmund na vice-liderança, com 54 pontos, agora a um do líder Bayern de Munique, que entra em campo neste domingo. O Schalke é o oitavo colocado, com 37 pontos.

O Dortmund foi dominante em quase todo o jogo e construiu o placar com certa naturalidade. Foi superior ao rival e venceu com facilidade mesmo com os desfalques de alguns de seus principais jogadores, como Witsel, Emre Can, e Reus – Sancho começou entre os reservas e entrou na parte final da partida.

Haaland, fenômeno norueguês, foi responsável por marcar o primeiro gol da partida. Ele foi acionado por Hazard dentro da área e apareceu livre para abrir o placar aos 28 minutos da etapa inicial. O atacante tem números incríveis em sua primeira temporada na Alemanha.. Seu faro de gols o ajudou a marcar 13 vezes em 12 jogos e construir um começo arrasador no time alemão.

Aos 44, Brandt deu lindo passe para Guerreiro. O português invadiu a área e chutou cruzado para ampliar. No segundo tempo, o ritmo dos mandantes não diminuiu e o terceiro gol saiu aos dois minutos. Haaland tocou para Brandt, que acionou Hazard. O belga bateu de primeira e contou com a falha do goleiro Schubert para balançar as redes. Aos 17, Guerreiro, que é lateral-esquerdo, mas atuou como meia, selou o triunfo com um lindo gol de trivela.

OUTROS RESULTADOS – A rodada também foi marcada pelo tropeço do RB Leipzig, que apenas empatou em 1 a 1 em casa com o Freiburg e viu o Dortmund abrir vantagem. O time de Leipzig é o terceiro colocado, com 51 pontos, agora a três do vice-líder e, de quebra, pode perder o posto para o Borussia Mönchengladbach. O Freiburg aparece na sétima colocação, com 37 pontos.

Nos outros três jogos já encerrados neste sábado, um empate e duas vitórias de visitantes. O Wolfsburg (sexto) passou pelo Augsburg por 2 a 1, o Hertha Berlin (11º) fez 3 a 0 no Hoffenheim (nono) e, no duelo para escapar da zona de rebaixamento, Fortuna Dusseldorf (16º) e o lanterna Paderborn ficaram no empate sem gols.

A rodada continua com mais dois jogos neste domingo, com destaque para o duelo entre o líder Bayern de Munique e o Union Berlin, e será encerrada na segunda-feira, com a partida entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen.

