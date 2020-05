Andropausa interfere na qualidade de vida dos homens

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

Por causa dos problemas do dia a dia, é comum encontrar homens que apresentem sintomas como: alteração do humor, irritabilidade, cansaço e problemas para dormir. Alguns até consideram esses sinais normais. Entretanto, é preciso investigar. Afinal, podem indicar a andropausa.

Continua depois da publicidade

Assim como ocorre com as mulheres durante a menopausa, os homens também sofrem mudanças com o envelhecimento. Com isso, a diminuição gradativa dos níveis de testosterona – o hormônio masculino – podem provocar problemas para a saúde.

Cuidado

Advertisement

O problema atinge até 30% dos homens acima dos 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Além da impotência sexual, a andropausa pode causar outros problemas para a saúde, como o aumento do risco de doenças cardíacas.

Por isso, é muito importante passar por consultas periódicas após os 40 anos. Com isso, um médico especializado conseguirá fazer um diagnóstico. Para isso, alguns exames são necessários, já que os sintomas são semelhantes ao de outras enfermidades. Após a identificação, o profissional conseguirá indicar o melhor tratamento.

É importante destacar que manter hábitos saudáveis faz toda a diferença para a conquista da qualidade de vida. Além de uma dieta equilibrada, a prática constante de atividade física ajuda a conquistar a desejada qualidade de vida.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.