Suplementos alimentares exigem cuidado

Os suplementos alimentares são famosos entre os frequentadores de academias de musculação. Muitos consideram esses produtos a “cereja no bolo” para conquistar o corpo perfeito. Mas será que realmente essas substâncias são fundamentais para a perda de calorias ou o aumento de massa muscular?

Quando consumidos da forma correta, podem trazer benefícios. Mas em excesso podem promover problemas sérios para a saúde. Por isso, é muito importante contar com a orientação de um médico especializado antes de dar início ao consumo de suplementos.

Aminoácidos, proteínas, carboidratos. Enfim, existem no mercado uma grande variedade de suplementos. Cada um para uma finalidade. Sem a orientação necessária, fica muito fácil escolher o produto errado ou, até mesmo, comprar algo que não necessite.

E o pior. Em excesso, eles podem sobrecarregar o fígado, provocando doenças renais e do sistema digestivo, por exemplo. Com isso, além de prejudicar o bolso, essas substâncias podem ainda causar danos à saúde.

Como o próprio nome diz, esses produtos são suplementos à alimentação, que precisa ser equilibrada para promover os benefícios desejados. Por isso, o primeiro passo é entender que a dieta saudável e equilibrada não é substituída produtos industrializados. Ao contrário, comer corretamente é indispensável.

Antes de iniciar qualquer dieta com suplementos, é preciso consultar um médico especializado. Após a realização de exames, o profissional identificará a melhor forma para a conquista do seu objetivo. É importante lembrar que a base para a conquista do corpo desejado conta com três pilares: alimentação adequada, treinamento periódico e descanso.

