Superávit comercial da zona do euro diminui em março e exportações sofrem tombo

A zona do euro registrou superávit comercial de 23,5 bilhões de euros em março, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela agência de estatísticas Eurostat. O resultado é menor do que o saldo positivo de fevereiro, que foi de 25,6 bilhões de euros.

Em reação aos efeitos da pandemia de coronavírus, as exportações dos 19 países que formam a zona do euro sofreram um tombo de 8,9% em março ante fevereiro, o maior desde janeiro de 2009, enquanto as importações tiveram queda de 9% no período, a mais intensa numa série histórica iniciada em 1999.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

