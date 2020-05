Cruzeiro inicia testes nesta sexta para voltar aos treinos na próxima semana

Por Estadão - Estadão 6

O Cruzeiro está preparado para retomar os treinamentos na Toca da Raposa II. Depois de receber a liberação da Prefeitura de Belo Horizonte para realizar atividades em seu CT, o clube começará a realizar testes de coronavírus nesta sexta-feira com a intenção de começar os trabalhos no local na quarta.

Em reunião, os departamentos de futebol e médico definiram procedimentos de prevenção à covid-19. Os testes laboratoriais e clínicos rápidos para a detecção da doença serão feitos nesta sexta por funcionários e membros da comissão técnica. Já as avaliações de jogadores e outros integrantes do departamento de futebol serão feitos na segunda-feira.

Depois disso, o Cruzeiro aguardará os resultados para iniciar as atividades na Toca da Raposa II. “Nós preferimos neste momento pecar pelo zelo que pela omissão. Não vamos nos afastar em nada dos protocolos desenvolvidos, com o objetivo de garantir ao máximo que voltemos às atividades com prudência. Tudo será feito com segurança para evitar o contato entre as pessoas e, consequentemente, a transmissão do coronavírus”, afirmou o diretor de futebol Ricardo Drubscky.

O Cruzeiro também trabalhará com o planejamento gradativo dos funcionários considerados essenciais para o seu CT, que também passará por higienização. E, por medida de segurança, o acesso da imprensa às atividades não será permitido.

“Tivemos uma reunião virtual entre diretoria, comissão técnica e integrantes do setor médico para debater todo o planejamento que deveríamos seguir. O protocolo já havia sido criado e certamente serviu como embasamento para que a secretaria de saúde nos liberasse para as práticas esportivas. Ressaltamos que o Cruzeiro cumprirá todas as normas médicas estipuladas e que foram discutidas amplamente com profissionais de saúde de outras equipes de futebol do Brasil”, complementou.

Durante a paralisação das competições, o Cruzeiro definiu Enderson Moreira como seu novo técnico. Ele ainda não teve um contato presencial com os jogadores, que têm treinado em suas residências.

Até agora, Grêmio e Internacional foram os principais clubes brasileiros a iniciarem atividades em seus centros de treinamento. Rival do Cruzeiro, o Atlético-MG testou seus atletas no início da semana para viabilizar a retomada das atividades, algo que o clube celeste fará a partir desta sexta.

Estadao Conteudo

