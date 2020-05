Rio tem mais 197 mortos por covid-19 em 24h, mesmo número registrado em SP

Por Estadão - Estadão 5

O Estado do Rio de Janeiro confirmou mais 197 mortes por covid-19 no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta quinta-feira (14) pela secretaria estadual de Saúde. É exatamente o mesmo número de casos registrados no Estado de São Paulo nesse mesmo período. Mas o número total de mortes no Estado de São Paulo segue bem maior: são 4.315 contra 2.247 no Estado do Rio. O total de casos também é bem distinto: são 19.467 no território fluminense e 54.286 casos no Estado de São Paulo. No Rio, 887 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19.

Os 2.247 mortos no Estado do Rio se distribuem pelo Rio de Janeiro (1.509), Duque de Caxias (136), Nova Iguaçu (84), São Gonçalo (56), Niterói (45), Belford Roxo (44), São João de Meriti (43), Itaboraí (29), Mesquita (25), Petrópolis (23), Magé (20), Volta Redonda (18), Nilópolis (17), Itaguaí (16), Macaé (16), Maricá (15), Angra dos Reis (12), Teresópolis (12), Nova Friburgo (9), Rio das Ostras (8), Paracambi (7), Tanguá (7), Iguaba Grande (6), Queimados (6), Saquarema (6), Barra do Piraí (5), Cabo Frio (5), Cachoeiras de Macacu (5), Campos dos Goytacazes (5), Resende (5), Guapimirim (4), Rio Bonito (4), São Pedro da Aldeia (4), Sapucaia (4), Japeri (3), Silva Jardim (3), Araruama (2), Arraial do Cabo (2), Bom Jardim (2), Casimiro de Abreu (2), Itaocara (2), Mangaratiba (2), Paraty (2), São João da Barra (2), Seropédica (2), Valença (2), Barra Mansa (1), Bom Jesus de Itabapoana (1), Carapebus (1), Mendes (1), Miguel Pereira (1), Paraíba do Sul (1), Piraí (1), Santo Antônio de Pádua (1), São Francisco de Itabapoana (1), Três Rios (1) e Vassouras (1).

Os dez municípios com maior número de casos são a capital (11.264), Duque de Caxias (909), Niterói (779), Nova Iguaçu (750), São Gonçalo (614), São João de Meriti (463), Volta Redonda (445), Belford Roxo (365), Itaboraí (347) e Mesquita (321).

Fábio Grellet

