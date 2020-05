Com pagamento das cotas de TV, Ponte Preta acerta salários e põe contas em dia

Por Estadão - Estadão 5

Preocupada com os prejuízos provocados pela crise da covid-19, a Ponte Preta ganhou alívio momentâneo ao receber aporte referente às cotas de televisão. Nos últimos dias, a equipe campineira contou com o pagamento de parte de uma parcela da FPF e da CBF, relacionadas ao Campeonato Paulista e à Série B do Brasileiro.

O valor depositado na conta, mantido em sigilo, ajudou a diretoria executiva, presidida por Sebastião Arcanjo, a honrar alguns compromissos no Moisés Lucarelli.

Com grana no caixa e fôlego nas finanças, a Ponte pagou, com antecedência, os salários dos funcionários e ainda manteve em dia os vencimentos dos jogadores do elenco profissional e de pessoas jurídicas – advogados e assessoria de imprensa – do mês de abril.

Além de saldar as pendências do grupo principal, a Ponte também acertou o pagamento, na quinta-feira passada, dos atletas da categoria sub-20 – a garotada também está afastada dos treinamentos em decorrência da pandemia e não tem previsão de reinício do trabalhos.

